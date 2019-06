Rubis moçambicanos arrecadam receita de 44,5 milhões de euros em leilão em Singapura

Um leilão de rubis moçambicanos que decorreu em Singapura rendeu 50 milhões de dólares (44,5 milhões de euros) à empresa Montepuez Ruby Mining (MRM), anunciou esta quarta-feira a operadora Gemfields, em comunicado."Dos 90 lotes oferecidos, 84 foram vendidos (93%)" ao "preço médio de 51,99 dólares (46 euros) por quilate", lê-se no comunicado distribuído à imprensa.A Gemfields é dona de uma mina de rubis e esmeraldas com exploração em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.O leilão de rubis aconteceu entre os dias 11 e 15 de junho, no qual participaram 48 empresas.A Gemfields realizou 12 leilões de rubis da MRM desde julho de 2014, que geraram 512,6 milhões (456 milhões de euros) em receitas totais.