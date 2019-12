Rui Águas deixa o comando da seleção de Cabo Verde

Rui Águas já não é selecionador de Cabo Verde. Foi a própria federação de futebol daquele país a confirmar a saída do treinador português, adiantando que foi uma decisão do próprio técnico."Tendo sido convidado a abraçar um novo projecto, comunicou à direção a intenção de aceitar o convite, e solicitou a sua desvinculação, o que foi aceite", pode ler-se."A Direção da FCF comunica que o Mister Rui Águas já não é treinador da Seleção Nacional, a partir desta data, 23 de Dezembro de 2019.O mesmo, tendo sido convidado a abraçar um novo projecto, comunicou a Direção a intenção de aceitar o convite, e solicitou a sua desvinculação, o que foi aceite.A Direção da FCF aproveita a oportunidade para agradecer ao Mister Rui Águas todo o seu empenho e dedicação a causa da Seleção Nacional e do futebol nacional durante o tempo que esteve vinculado à FCF, e formula votos de sucessos no novo projecto."