Rui Rio em cidade da Beira para visita a Moçambique

O presidente do PSD, Rui Rio, aterrou este sábado na cidade da Beira, centro de Moçambique, para uma visita de quatro dias ao país, no âmbito do Dia de Portugal e das Comunidades.

"Retomei em 2022 o que era minha ideia ter feito em 2020", explicou aos jornalistas na chegada à Beira, oriundo de Joanesburgo, onde já tinha passado dois dias com a comunidade portuguesa.

Enquanto líder do PSD, Rui Rio delineou passar cada 10 de Junho com as comunidades, fora do território nacional, o que o levou à Guiné-Bissau em 2018 e ao Brasil em 2019.

As restrições impostas pela pandemia de covid-19 impediram deslocações em 2020 e 2021, realizando-se agora a visita a Moçambique.

Na cidade da Beira, Rui Rio visitou o principal hospital da cidade, uma unidade que tem beneficiado da ação da organização não-governamental (ONG) portuguesa Health4Moz após a destruição provocada em 2019 pelo ciclone Idai.

Além de encontros com entidades locais, houve "esse adicional" na agenda, referiu.

"Muito me orgulha haver uma ONG portuguesa e, em particular, da minha própria cidade, que tem esse trabalho meritório e altruísta", feito "com a solidariedade de muitas empresas portuguesas" que a apoiam, sublinhou.

O líder do PSD chega a Moçambique numa altura em que o país sofre com uma onda de raptos contra empresários e seu familiares - particularmente a cidade da Beira, que já foi palco de um protesto contra os sucessivos crimes.

O assunto fez parte das questões colocadas hoje pelos jornalistas e Rui Rio considerou "importante" para todos, incluindo a comunidade portuguesa, que os casos tenham um termo.

"Olho para esse fenómeno com grande preocupação e espero que as autoridades moçambicanas possam ultrapassar essa questão", referiu.

"Isso é importante para a comunidade portuguesa que cá está", para outros que "possam vir" e para a capacidade de atração de investimento e 'know-how' de Moçambique.

"É um ponto vital. Era muito positivo se se conseguisse debelar esse problema e isso ficasse reduzido a uma situação ou outra, como acontece em todo o mundo, de longe a longe, mas que não tivesse o ênfase que tem", concluiu.

Além de visitar o Hospital Central da Beira, o programa do líder do PSD na Beira inclui hoje encontros com a associação comercial local e outras autoridades locais.

Para segunda-feira à noite, em Maputo, está agendada uma reunião com uma ONG moçambicana e um jantar com responsáveis pela embaixada portuguesa.

O programa termina na terça com apresentação de cumprimentos à presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, um almoço com dirigentes de associações portuguesas e uma visita a uma instituição universitária.

Rui Rio visita Moçambique a cerca de três semanas de se despedir da liderança do PSD, que ocupa desde janeiro de 2018.

Luís Montenegro obteve 72,5% dos votos nas diretas de 28 de maio, em que defrontou Jorge Moreira da Silva, e assumirá funções como presidente no 40.º Congresso do partido.

O encontro que elegerá a nova Comissão Política Nacional e demais órgãos está marcado para 1, 2 e 3 de julho, no Porto.