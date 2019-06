Rússia quer ajudar África a combater défice energético com centrais nucleares

Um dirigente da empresa estatal russa Rosatom defendeu esta sexta-feira que a energia nuclear é a única solução de curto-prazo que pode combater o défice energético em África, oferecendo a ajuda de Moscovo na construção de centrais nucleares."Não há energia suficiente, nem capacidade para a produzir, para abastecer o continente" e o seu "desejo de crescimento", resumiu Kirill Komarov, dirigente da Rosatom, falando nos encontros anuais do banco pan-africano Afreximbank, que decorrem em Moscovo.Segundo dados do Banco Mundial, seis em cada dez africanos não têm acesso a eletricidade e o continente produz tanta energia como Espanha, apesar de ter uma população 20 vezes superior.Nesse sentido, a Rússia considera que a aposta na energia nuclear pode ser uma solução para resolver o problema de modo rápido.A primeira central nuclear em África (além da África do Sul, que tem projetos antigos) está a ser construída no Egito pela Rosatom."Estamos a construir e a partilhar conhecimento" para permitir ao país capacidade de gestão do equipamento."Ajudamos também no conhecimento académico" disse o responsável, acrescentando que, no caso do Egito, convidam ainda estudantes para o país de modo a criarem competências técnicas que assegurem o funcionamento da central de El Daaba, a 130 quilómetros do Cairo.Moscovo acolhe esta semana os encontros anuais do Afreximbank depois de a Rússia ter entrado no lote de acionistas do banco, em 2017, e num momento em que o Kremlin quer reforçar o comércio externo com África, um continente que tem assistido a uma presença crescente da China.Três semanas depois de ter entrado em vigor o acordo de livre-comércio continental, que inclui 24 países, o Afreximbank discute a diminuição das barreiras alfandegárias no contexto global e apela à abertura para combater o crescente nacionalismo.