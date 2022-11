Saiba quem é "Nagrelha", o músico de kuduro que morreu aos 36 anos e que reuniu milhares de pessoas no funeral

"Estado-maior do kuduro", "uma pessoa super fixe do bairro", "carismático, criativo e excêntrico, filho do povo e um dos símbolos da juventude". É assim que é descrito o músico angolano Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por "Nagrelha", que morreu na sexta-feira, aos 36 anos, vítima de cancro do pulmão. Os milhares de fãs do kudurista encheram as ruas de Luanda para o último adeus, naquele que já é considerado o maior funeral de sempre na capital angolana.



Considerado o músico de kuduro com a maior legião de fãs, "Nagrelha" foi, juntamente com Bruno King , Amizade e Andeloy, um dos fundadores do grupo musical ‘Os Lambas’, que alcançou a fama no início dos anos 2000. Após a morte de Amizade, o grupo continuou a arrastar multidões, mas acabou por separar-se em 2014 devido aos constantes desentendimentos.





Realmente o Nagrelha é uma referência. Descanse em paz estado maior do kuduro" ou "Dimensão do Nagrelha é inquestionável, as vias da cidade a serem fechadas essa hora, escolta policial… não lembro de ver isso com o outro artista angolano", são algumas das mensagens escritas no Twitter.

"Nagrelha", ou "Naná" como era carinhosamenre conhecido, seguiu depois uma carreira a solo e lançou o seu primeiro álbum em 2017. "O lançamento do meu disco a solo vai marcar os meus 15 anos de carreira artística como cantor, porque isso foi sempre um sonho meu", disse ao Jornal de Angola."Os Lambas" voltariam a juntar-se quatro anos após a rutura. Na altura, Bruno King disse que sempre tinham sido amigos "só que o afastamento foi necessário.""Nagrelha" compôs e cantou vários temas de sucesso como "Não me Tarraxa Assim", "Wamona", "Katronga Violenta", "Dizumba Grande", "Banzelo", "Toque do Nana", "Comboio" ou "Provou e Gostou".O músico era visto como um ídolo inspirador de muitos jovens angolanos, que admiram a fama e o sucesso conquistado pela estrela do bairro Sambizanga, considerado um filho do "gueto".Obama Lendário, do bairro Cacuaco, mostrou-se "muito sentido" com a morte do "Estado-maior do kuduro". À Lusa lamentou o facto de não ter conseguido chegar ao cemitério por causa da "confusão".Chocarang, artista de música eletrónica, elogiou "Nagrelha" pela diferença que fez na música e pela maneira como se apresentava e cantava. "Isso fez com que se tornasse o líder do kuduro", disse à Lusa. Era "uma pessoa super fixe do bairro que lidava com todo o mundo", descreveu, elogiando a "simplicidade" do artista que se tornou famoso mas que não esqueceu as origens.Lourenço Inácio, mais conhecido por Sete Cores, contou que foi por causa do "irmão Nagrelha" que se tornou também músico e referiu o incentivo que este deu a muitos jovens para deixarem a delinquência.Angola ficou em choque com a morte de "Nagrelha", que chegou a realizar tratamentos em Lisboa, pouco antes de morrer, mas que regressou ao país por o seu estado de saúde apresentar melhorias.Entre as reações à morte do músico, destaca-se ainda a da UNITA, principal partido da oposição angolana, que o descreveu como alguém "carismático, criativo e excêntrico, filho do povo e um dos símbolos da juventude"."Falar da morte de 'Nagrelha' é falar de uma dor que trespassa os corações de milhares de angolanos jovens e adultos amantes do kuduro", referiu ainda o partido.Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens ao músico. "Quando és do povo é mesmo diferente. Obrigado Nagrelha"; "

O funeral de Nagrelha realizou-se na manhã desta terça-feira e atraiu milhares de angolanos, sendo já considerado o maior funeral de sempre em Luanda. A polícia angolana chegou a dispersar com gás lacrimogéneo a multidão que se encontrava nas imediações no cemitério de Santa Ana, onde o músico kudurista foi sepultado. O funeral ficou marcado por vários tumultos e pela morte de um jovem. 33 pessoas ficaram feridas, incluindo 16 polícias, dois dos quais esfaqueados com gravidade.