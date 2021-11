São Tomé aprova Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança em 2022

O Governo são-tomense vai aprovar até março de 2022 o seu Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança para alinhar estratégias de empoderamento e reduzir a violência contra mulheres, segundo recomendações da ONU, adiantou fonte da organização.

"São Tomé e Príncipe neste momento é o único país na região [da África Central] que ainda não tem este plano, o que é um bocadinho paradoxo, porque para nós, Nações Unidas, é também o país melhor exemplo da prática democrática, apesar de continuarmos a ver um problema que é a pouca participação das mulheres", disse esta quarta-feira a conselheira do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, Elisabete Azevedo-Harman, após um encontro com o ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, Adlander Matos.

Elisabete Azevedo-Harman acompanhou a ponto focal para a política de género do Escritório Regional das Nações Unidas para a África Central (UNOCA) no encontro com Adlander Matos e explicou no final que se "trata de um plano transversal" que envolve questões de "empoderamento económico, de empoderamento social, de menos violência doméstica -- ou de reduzir/eliminar o número que neste momento é muito grave de violência doméstica -, de mulheres na esfera pública".