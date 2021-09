São Tomé e Príncipe regista mais 91 casos e 15 recuperações em 24 horas

São Tomé e Príncipe teve mais 91 casos de Covid-19 e 15 recuperações em 24 horas.354 destes casos registaram-se na ilha de São Tomé e 34 na ilha do Príncipe.

Entre estes, 379 encontram-se em isolamento domiciliar e nove estão internados na ilha de São Tomé, sendo dois em estado grave.

A covid-19 provocou pelo menos 4.656.833 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,31 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.