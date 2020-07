São Tomé e Príncipe regista mais cinco casos positivos de coronavírus

São Tomé e Príncipe registou mais cinco novos positivos de covid-19 nas últimas 48 horas, elevando para 746 infeções acumuladas no país, de acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde.

De acordo com a fonte, destes cinco casos do novo coronavírus, três foram registados nas últimas 24 horas após 20 testes realizados pelos serviços sanitários, e outros dois foram detetados no sábado.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, que apresentou o Boletim Diário Coronavírus aos jornalistas, sublinhou que o número de pacientes recuperados aumentou para 451, estando internadas cinco pessoas infetadas pelo novo coronavírus no hospital de campanha.

Os pacientes em isolamento domiciliar baixaram, nas últimas 48 horas, de 398 para 276 cidadãos, mantendo-se em 14 o número de óbitos registados nos últimos quatro meses, desde que a doença foi declarada em São Tomé e Príncipe.

Em África, há 14.937 mortos confirmados em mais de 700 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (2.350 casos e 51 mortos), apesar de ter revisto em baixa os casos após vários dias sem atualizações, seguida de Cabo Verde (2.014 casos e 21 mortos), Guiné-Bissau (1.949 casos e 26 mortos), Moçambique (1.455 casos e dez mortos), São Tomé e Príncipe (746 casos e 14 mortos) e Angola (687 infetados e 29 mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 2 milhões de casos e 78.772 óbitos), depois dos Estados Unidos.