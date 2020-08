São Tomé e Príncipe regista três novos casos de coronavírus

São Tomé e Príncipe registou três novos casos do novo coronavírus, em 19 testes realizados, aumentando para 881 as infeções acumuladas no país, indicou hoje fonte do Ministério da Saúde.

Estes três novos casos surgem depois de as autoridades sanitárias realizarem 57 testes, durante os últimos três dias, sem registarem qualquer caso positivo de covid-19.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, disse na atualização do Boletim Diário Coronavírus que 804 doentes "já foram recuperados até ao momento", estando dois internados no hospital de campanha e 60 estão em isolamento domiciliar.

São Tomé e Príncipe mantém, assim, 15 óbitos devido ao novo coronavírus.

Em África, há 23.583 mortos confirmados em mais de um milhão de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.920 casos e 33 mortos), Moçambique (2.481 casos e 17 mortos), Guiné-Bissau (2.088 casos e 29 mortos), Angola (1.735 infetados e 80 mortos) e São Tomé e Príncipe (881 casos e 15 mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3 milhões de casos e 101.752 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.

Em Portugal, morreram 1.761 pessoas das 52.945 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.