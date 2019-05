Autoridades da saúde em Maputo desparasitam 375 mil crianças

As autoridades de saúde da cidade de Maputo desparasitaram 375 mil crianças em escolas contra doenças tropicais negligenciadas, numa campanha recente, segundo dados divulgados esta sexta-feira.A vereadora de Saúde e Ação Social no Conselho Autárquico de Maputo, Alice de Abreu, afirmou, citada pelo diário Notícias, que a campanha de desparasitação terminou há duas semanas, tendo abrangido todas as escolas primárias da capital moçambicana."O objetivo da campanha é controlar e eliminar doenças tropicais negligenciadas, principalmente parasitoses", declarou Alice de Abreu.O Conselho Autárquico de Maputo está a seguir um plano que visa eliminar os parasitas em crianças até 2030."Há muitas crianças em situações graves, como a má nutrição, devido às parasitoses intestinais que prejudicam o aproveitamento escolar e que, em última instância, podem levar à morte", declarou.