Secção consular portuguesa em Bissau encerra por "motivos de natureza sanitária"

A secção consular da embaixada de Portugal na Guiné-Bissau vai encerrar a partir de segunda-feira por "motivos de natureza sanitária", refere uma mensagem divulgada este domingo na rede social Facebook.

"Os atos consulares agendados para o período em que a secção consular permanecer temporariamente encerrada serão remarcados", pode ler-se na nota.

A mensagem explica também que as "novas datas serão brevemente disponibilizadas no 'site' da embaixada de Portugal e, nos casos em que tal for possível, os utentes serão diretamente informados pelos serviços consulares".

A Guiné-Bissau tem um total acumulado de 3.262 casos de covid-19, segundo os dados divulgados este domingo pelo Alto Comissariado para a Covid-19.

Segundo o Alto Comissariado há 595 casos ativos no país.

A covid-19 já provocou a morte a 48 pessoas.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano, o Governo guineense decidiu prolongar o estado de calamidade por mais 30 dias, até 25 de março.