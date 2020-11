Secretário-geral do partido no poder na África do Sul entrega-se às autoridades por alegada corrupção

O secretário-geral do Congresso Nacional Africano (o partido no poder na África do Sul), Ace Magashule, alvo de uma ordem de detenção num caso de alegada corrupção, entregou-se esta sexta-feira às autoridades, momentos antes de comparecer em tribunal.

A polícia impediu a entrada no tribunal de Bloemfontein, centro do país, de centenas de apoiantes de Ace Magashule, incluindo dirigentes dos antigos combatentes e de outras fações de ativistas do partido no poder, que protestavam contra a detenção alto quadro político do ANC por alegada corrupção.

Todavia, vários altos quadros do partido encontram-se dentro do edifício do tribunal sul-africano em antecipação ao início dos procedimentos da audiência.