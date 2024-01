Seis crianças morrem após detonarem explosivo que confundiram com sucata na Nigéria

Pelo menos seis estudantes morreram, este sábado, no nordeste da Nigéria, após terem acionado um engenho explosivo improvisado que confundiram com sucata, avança a Reuters.



As crianças, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, apanharam o engenho explosivo que estava misturado com alguma sucata e guardaram-no num edifício em construção numa escola islâmica na zona de Gubio, no estado de Borno.





Um porta-voz do governo local de Gubio disse que o dispositivo detonou e matou os seis alunos que o tentavam vender como sucata.Os alunos desta escola recolhem frequentemente sucata para vender às comunidades locais.