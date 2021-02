Seis crianças mortas e cinco feridas após brincarem com uma granada no Uganda

Seis crianças foram mortas e outras cinco ficaram feridas no noroeste do Uganda no seguimento da explosão de um dispositivo, provavelmente uma granada que se encontrava na selva e com a qual estavam a brincar, anunciou esta quinta-feira a polícia.

"As crianças estavam a brincar no deserto na terça-feira à tarde, quando descobriram um objeto que explodiu enquanto o manuseavam", disse à agência AFP a porta-voz da polícia regional, Josephine Angucia.

"Os elementos iniciais da investigação sugerem que foi uma granada abandonada durante o período do Exército de Resistência do Senhor (LRA) na região do Nilo Ocidental e, em particular, em Adjumani, uma cidade no noroeste do Uganda", disse Angucia.