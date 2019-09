Seis detidos após saque a lojas de estrangeiros na África do Sul

Seis pessoas foram detidas na África do Sul, na sequência de saques a "diversas" lojas de cidadãos estrangeiros na cidade de Witbank, província de Mpumalanga, vizinha de Moçambique, anunciou esta quinta-feira a polícia sul-africana.Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a que a Lusa teve acesso, aquela força policial adianta que os "atos de criminidalidade ocorreram ontem [quarta-feira], 11 de setembro, no distrito de negócios central, em Witbank, onde várias lojas de cidadãos estrangeiros foram saqueadas"."Foram detidos seis suspeitos, incluindo o alegado mentor", acrescenta a nota."Os suspeitos vão comparecer amanhã [sexta-feira], 13 de setembro, no tribunal da magistratura de Witbank por posse de bens roubados e assalto", refere a polícia.A polícia sul-africana não especificou o número de estabelecimentos comerciais antigidos pela onda de pilhagens naquela cidade sul-africana assim como a nacionalidade dos seus proprietários e os prejuízos materiais causados.Estima-se que em Witbank residam cerca de 1.000 portugueses e 7.000 em Nelspruit, cidades vizinhas a Moçambique, onde muitos moçambicanos fazem habitualmente as suas compras do mês.Os últimos dados oficiais das autoridades sul-africanas indicam que 12 pessoas morreram vítimas de xenofobia naquele país, incluindo um estrangeiro, cuja nacionalidade não foi divulgada, desde o início da onda de violência contra estrangeiros, a 01 de setembro.