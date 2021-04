Seis mortos e 11 feridos em acidentes de viação no fim-de-semana em Luanda, Angola

A polícia angolana registou, em Luanda, seis mortos e 11 feridos, de um total de 17 acidentes de viação, no último fim-de-semana, anunciou a corporação, esta segunda-feira.

Os dados constam de um balanço sobre a situação de segurança pública, nas últimas 72 horas, de um fim-de-semana prolongado, salientando que do total de acidentes 11 foram atropelamentos, "presumivelmente resultantes de falta de precaução dos utentes da via pública de forma geral, em que foram vítimas 17 cidadãos, alguns, infelizmente, perderam a vida e outros contraíram ferimentos graves".

No que se refere à regularização e fiscalização do trânsito automóvel, a polícia aplicou 205 multas a automobilistas, por diversas infrações ao Código de Estrada.

No período em referência, as ações da polícia resultaram também na apreensão de quatro armas de fogo, 53 gramas de liamba, a recuperação de uma viatura e a detenção de 89 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes.

"Destaca-se a detenção de três cidadãos nacionais de 20, 22 e 45 anos de idade pela presumível autoria do crime de homicídio voluntário e frustrado, com recurso a arma de fogo e branca, do tipo faca, em que foram vítimas três cidadãos de 17, 18 e 26 anos de idade", salienta a polícia, no balanço.

O serviço de emergência policial registou 955 solicitações de intervenção policial, sublinha-se ainda no documento.