Seis mortos e sete feridos em acidente de viação em Luanda

Seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas, vítimas de atropelamento, na sequência do despiste de um automóvel na madrugada de domingo em Luanda, relata o Jornal de Angola.

Segundo a Polícia Nacional, citada pelo diário angolano, o condutor, funcionário do Grupo Carrinho, um dos maiores grupos empresariais angolanos, terá perdido o controlo da viatura e embateu contra as pessoas que estavam na berma da estrada.

O Grupo Carrinho divulgou um comunicado, lamentando o acidente e solidarizando-se com as vítimas, e explicou que a viatura, de marca Toyota Hilux, estava a ser conduzida por um colaborador, fora do horário de expediente.

A empresa colocou-se igualmente à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário e comprometeu-se a informar sobre o desfecho do processo.