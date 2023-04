Seis mortos em naufrágio num lago na República Democrática do Congo

Seis pessoas morreram na sequência de um naufrágio no lago Kivu, na República Democrática do Congo, esta segunda-feira. De acordo com a agência Reuters, foram salvas 80 pessoas e 64 permanecem desaparecidas.O barco viajava da aldeia de Mugote na ilha de Idjwi para a cidade oriental de Goma."Posso confirmar que houve um capotamento de um barco a motor com mais de 100 passageiros a bordo", disse o ministro dos transportes da província do Kivu do Sul à agência de notícias.As autoridades locais prosseguem as buscas e investigam as causas do acidente.