Selecionador angolano confiante na qualificação para a fase de grupos do Mundial 2020

O português Pedro Gonçalves, treinador interino da seleção angolana de futebol, acredita na qualificação para a fase de grupos do Mundial de 2020, no Qatar, depois do triunfo no primeiro jogo da fase preliminar.Angola venceu em Banjul a sua congénere da Gâmbia por 1-0, em jogo da primeira mão das pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos e o confronto da segunda mão está marcado para terça-feira, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.Em declarações ao canal desportivo da Rádio Nacional de Angola, Pedro Gonçalves considerou que a vitória de sexta-feira constitui um fator motivacional para a equipa, defendendo a manutenção da concentração e união como essenciais para o próximo jogo.O treinador luso, de 42 anos, substituiu no cargo o sérvio Serdjan Vasiljevic, afastado do comando técnico dos 'Palancas Negras' após o Taça Africana das Nações (CAN2019), no Egipto, em que Angola não passou da fase de grupos.