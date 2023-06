Senegal expulsa 79 guineenses por terem participado em protestos violentos

As autoridades senegalesas expulsaram 79 cidadãos da Guiné-Conacri por terem participado nos violentos protestos que decorreram no país a 01 de junho, depois de o líder da oposição, Ousmane Sonko, ter sido condenado a dois anos de prisão.

"Como sabem, foram proibidas as manifestações no Senegal e, lamentavelmente, algumas pessoas foram mais além e houve violência. Destruíram-se edifícios, etc.", afirmou o ministro dos Assuntos Exteriores guineense, Morissanda Kouyaté, em declarações ao jornal local Actu Guinéé.

O ministro indicou que alguns guineenses foram detidos por participar nos referidos protestos e que "o Governo senegalês tinha duas opções: levá-los a tribunal ou expulsá-los".