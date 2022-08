Serenatas ao luar deram origem à banda Cordas do Sol

A banda Cordas do Sol foi formada por um grupo de amigos do Paúl, na Ilha de Santo Antão. Era nas serenatas que se reuniam, em momentos de lazer, principalmente à noite, como é tradição em Cabo Verde. A eletricidade era escassa, não havia em todas as cidades. "Nessa altura a luz ia até à meia-noite. Depois havia um luar muito lindo no vale do Paúl. Então costumávamos reunir para fazer as serenatas", recorda Arlindo Évora, vocalista da banda.

Foi numa dessas serenatas que surgiu a ideia de criar um grupo para fazer algo diferente, com uma essência própria. O resultado foram os Cordas do Sol. Com várias versões. No início, a banda tinha apenas voz masculina. Mas o primeiro disco contou com uma voz feminina, o segundo já não.





"Fizemos digressões só com o projeto masculino, mas em 2008, ou 2009, resolvemos introduzir uma voz feminina, que tivesse qualidade suficiente, como a Ceuzany. Uma jovem, ainda, na altura", lembra Arlindo Évora. Foi então feito o convite à cantora Ceuzany, que deu outra dimensão à banda. Juntos fizeram o disco "Lume de Lenha", que foi um sucesso.

Tanto os Cordas do Sol como Ceuzany estiveram este ano no Atlantic Music Expo, que decorreu em Cabo Verde. A cantora acabou por seguir também uma carreira a solo, mas o seu primeiro disco, "Nha Vida", foi feito com os Cordas do Sol.



"Ela seguiu o caminho sozinha, durante alguns anos. Depois regressou aos Cordas do Sol. Agora, mantém-se essa parceria: Cordas do Sol, Ceuzany, e de vez em quando com convidados. Temos um projeto que é 'Cordas do Sol mais um'. É uma experiência extremamente interessante. O público gosta e nós escolhemos a dedo os nossos convidados, para interagir com o nosso estilo: muita energia, dinâmica, dança e qualidade també.", conta Arlindo.

O último disco dos Cordas do Sol foi o "Na Montanha", com Idelce como vocalista. Mas entretanto: "A Ceuzany veio novamente ocupar o lugar dela, como ela diz a brincar. Tem sido muito divertido esse percurso. Há quem aprecie os Cordas do Sol quando só está a força dos homens. A cereja em cima do bolo é a voz feminina, que quando vem dá um destaque interessante", conclui o cantor.