Serviços financeiros e de seguros aumentam 11,5% em Cabo Verde em 2022

Os serviços financeiros e de seguros em Cabo Verde cresceram 11,5% em 2022, representando cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) e contribuindo em 0,8 pontos percentuais para o crescimento do produto nacional, divulgou o banco central.

De acordo com o relatório do estado da economia do Banco de Cabo Verde (BCV), consultado esta quarta-feira pela Lusa, o ano passado foi marcado por uma conjuntura de "forte dinamismo" da atividade económica e pela continuidade da política monetária acomodatícia.

Estes fatores, prosseguiu, propiciaram "condições favoráveis" de financiamento à economia, fazendo o setor financeiro registar uma performance "muito favorável" em 2022.

Segundo o BCV, o aumento do valor acrescentado bruto dos serviços financeiros e de seguros foi determinado, em grande medida, pelo setor bancário (sociedades de depósitos), tendo em conta o seu peso maioritário no ativo total do setor financeiro nacional (96,5%).

No ano passado, constatou que o produto bancário cresceu 9,9%, o que se compara com 9,7% em 2021.

Em 2022, apesar do agravamento dos custos com pessoal e gastos gerais administrativos, bem como dos impostos (correntes e diferidos), o banco central verificou que os resultados antes (30,4%) e após impostos (26,5%) aumentaram, devido, essencialmente, ao crescimento do produto bancário e à redução das imparidades de outros ativos líquidos.

"A componente principal do ativo dos bancos, o crédito, registou um crescimento em 2022, traduzindo o aumento do crédito sem imparidade e com imparidade", sublinhou o BCV, indicando que o passivo dos bancos registou também crescimento (6,9%), "evidenciando a manutenção da confiança dos depositantes na solidez do sistema bancário".

"Com efeito, em 2022, os indicadores de solidez do setor bancário permaneceram, em geral, em patamares confortáveis, ainda que, com uma ligeira deterioração na qualidade da carteira de crédito dos bancos", salientou a mesma fonte.

No ano passado, o rácio de solvabilidade passou de 21,4 para 22,3%, mantendo-se muito acima do mínimo regulamentar de 10%, traduzindo o aumento da capacidade de absorção de perdas do sistema bancário nacional e a redução do risco de insolvência, prosseguiu o BCV.

Por sua vez, os rácios de rentabilidade melhoraram em 2022, com a rendibilidade dos ativos (ROA) e dos capitais próprios (ROE), após impostos, a aumentarem para, respetivamente, 1,4 e 15,1%.

No ano em análise, o regulador cabo-verdiano constatou que os indicadores de liquidez permaneceram "robustos", com os rácios ativo líquido/ativo total e ativo líquido/passivos de curto prazo a aumentarem para os 24,5 e 31,5%, níveis considerados "aceitáveis", permitindo assegurar a continuidade das operações de financiamento do sistema.

Já a atividade seguradora, também contribuiu favoravelmente para a performance do setor financeiro em 2022, como o valor da carteira de prémios brutos emitidos a registar um crescimento de 17,2%, traduzindo o aumento dos prémios dos ramos não vida (17,2%) e vida (16,9%).

No ano de 2022, o BCV registou aumentos nos seguros de transportes aéreos (139,4%), de viagem (106,4%), de outros danos em coisas (22,6%) e de automóvel (5,5%).

Relativamente às garantias financeiras das empresas de seguros que operam no mercado, no ano passado o Banco de Cabo Verde avançou que o grau de cobertura das provisões técnicas pelos ativos representativos fixou-se em 122,2% e o rácio de solvência situou-se nos 429,2%.