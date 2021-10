Servidores das Linhas Aéreas de Moçambique alvo de ataque informático

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) sofreram um ataque informático na quinta-feira que afetou os servidores da empresa, nomeadamente o correio eletrónico e alguns serviços a clientes, anunciou esta sexta-feira a companhia estatal.

"O sistema informático sofreu um ataque do tipo 'ransomware'", ou seja, um bloqueio na sequência do qual é pedido um resgate, lê-se em comunicado.

A LAM indicou que os técnicos informáticos da empresa eliminaram "as ações do ataque", fornecendo "meios alternativos para o funcionamento das áreas afetadas, com ênfase para o 'email' e serviços afins".

A plataforma de serviços "está em reposição gradual, com o objetivo de garantir a retoma efetiva e segura das atividades".

"O sistema de reservas e os dados de passageiros funcionam em 'cloud'", servidores remotos acessíveis pela Internet, "pelo que foram salvaguardados", concluiu.