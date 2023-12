Sete mortos e 25 feridos num acidente com autocarro no sul do Egito

Pelo menos sete pessoas morreram e 25 ficaram feridas, algumas delas com gravidade, quando um autocarro capotou esta terça-feira numa estrada do sul do Egito, afirmaram fontes policiais.

O acidente, cujas causas são ainda desconhecidas, ocorreu numa estrada deserta na província de Minia, a cerca de 260 quilómetros a sul do Cairo, de acordo com a polícia.

"O diretor da Segurança de Minia, Mohamed Mustafa, foi informado do acidente com um autocarro de transporte, no qual morreram sete pessoas e 25 sofreram ferimentos médios a graves, na sua maioria com contusões e fraturas", anunciaram as fontes policiais.

Os feridos foram transportados em ambulâncias para os hospitais de Minia. Não se sabe quantas pessoas estavam no autocarro, nem se se tratava de um veículo de transporte público.

A investigação inicial indica que o acidente foi causado pelo nevoreiro na estrada.

Os acidentes rodoviários no Egito são comuns devido à velocidade inadequada e às más condições das estradas, e geralmente deixam muitos feridos e mortos porque os passageiros muitas vezes não usam cintos de segurança.

De acordo com a agência oficial de estatísticas do Egito, CAPMAS, os acidentes rodoviários provocaram a morte de 7 762 pessoas em todo o país em 2022, em comparação com egypt

326 mortes no ano anterior, um aumento de 1,75%.