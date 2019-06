Sinais de crise na Renamo lançam incerteza sobre negociações de paz em Moçambique

Analistas ouvidos esta sexta-feira pela Lusa defendem que os sinais de crise na Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, criam incerteza nas negociações para a paz, porque podem levar a um fracionamento do braço armado da organização.Na quarta-feira, um grupo de guerrilheiros do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) ameaçou matar o líder do partido, Ossufo Momade, caso não renuncie ao cargo, acusando-o de estar a destruir a organização em conluio com os Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE).Em declarações à Lusa, o sociólogo e jornalista moçambicano Rogério Sitoe considerou preocupante a situação na Renamo, porque se trata de um partido com "uma ala armada" e que é um parceiro essencial para a paz no país."Ainda não temos dados suficientes para saber se há ou não uma crise, mas temos indícios preocupantes que lançam dúvidas sobre o processo negocial visando a paz", afirmou Rogério Sitoe.Rogério Sitoe entende que o Governo e toda a sociedade moçambicana devem contribuir para a rápida unificação da ala militar da Renamo, para que o processo do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço militar do principal partido da oposição seja inclusivo e completo."Que nenhum setor armado da Renamo se sinta excluído do DDR, para que não tenhamos nenhum foco de instabilidade no futuro", acrescentou Rogério Sitoe.António Boene, jurista e analista político, também considera que as desinteligências no principal partido da oposição podem complicar o processo de paz, porque uma das alas da Renamo pode sentir-se alienada do processo."O processo de paz tem de ser negociado com um interlocutor com força e autoridade, pelo que a contestação a Ossufo Momade levanta questionamentos sobre a idoneidade dele como parceiro para a paz", afirmou Boene.A Frelimo, partido no poder em Moçambique, disse esta sexta-feira que o líder da Renamo, principal partido da oposição, Ossufo Momade, continua "um interlocutor" válido para a paz, apesar de estar a ser contestado por uma fação guerrilheira da organização."Para nós, Frelimo, Ossufo Momade continua a ser um interlocutor válido", declarou o porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Caifadine Manasse, falando em conferência de imprensa.Na quarta-feira, um grupo de guerrilheiros da Renamo ameaçou matar o líder do partido, caso não renuncie ao cargo, acusando-o de destruir a organização.Em resposta, na quinta-feira, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, desvalorizou a situação, chamando desertor ao oficial que falou em nome dos revoltosos.