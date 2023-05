Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau cria linha de denúncia para violação de direitos

O Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau criou uma linha de denúncia para registo de casos de violação de direitos de cidadãos e jornalistas, disse esta segunda-feira a presidente daquela associação sindical, Indira Correia Baldé.

O sindicato "decidiu criar a linha denúncia", porque se está "num momento muito complicado, tendo em conta o que ocorreu nas últimas eleições em 2019", afirmou Indira Correia Baldé.

A Guiné-Bissau iniciou em 13 de maio a campanha eleitoral, que decorre até 02 de junho, para as legislativas de 04 de junho e que vão ser disputadas por 20 partidos políticos e duas coligações.

Em 2019, realizaram-se eleições legislativas e presidenciais.

Segundo a presidente do sindicato, em 2009 foram registados ataques a jornalistas em pleno exercício de funções, nomeadamente em conferências de imprensa de candidatos, quando os apoiantes atacavam a imprensa com agressões físicas e verbais.

"Todas essas situações deram-nos a perceber que é importante criar uma linha denúncia no quadro do nosso projeto de promoção de jornalista de qualidade", explicou Indira Correia Baldé, salientando que todos os que forem atacados ou lesados durante o exercício das suas funções devem denunciar.

"Há quatro anos houve muitas situações que não foram denunciadas. Com esta linha é mais fácil termos conhecimento dos factos no momento certo para nos posicionarmos e fazermos as denúncias ao mais alto nível", afirmou, esperando que a existência de um canal de denúncia, por telefone, diminua os ataques à imprensa.