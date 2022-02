Sindicatos angolanos querem maior aumento do salário mínimo e admitem greve

As centrais sindicais angolanas anunciaram esta quinta-feira que vão remeter uma nota de protesto relativa ao aumento do salário mínimo nacional ao Presidente angolano por "não se reverem" na proposta do Governo e admitem uma "paralisação geral" caso não sejam atendidos.

A decisão da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA), da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos -- Confederação Sindical (UNTA-CS) e da Força Sindical foi apresentada esta quinta-feira no final de uma reunião de concertação.

"Como não fomos ouvidos, acabámos de elaborar e ainda hoje daremos entrada do nosso protesto junto do Presidente da República para, num prazo razoável, o PR e o seu executivo se pronunciarem a propósito, este é a nossa posição", afirmou esta quinta-feira o secretário-geral da CGSILA, Francisco Jacinto.