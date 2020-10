Sindika Dokolo, o homem dos diamantes que morreu num trágico acidente no mar

Sindika Dokolo nasceu em Kinshasa, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo. Detinha uma das principais e mais importantes coleções de arte contemporânea africana que contava com cerca de três mil obras.





Filho de pai congolês e mãe dinamarquesa, passou a infância entre a Bélgica e França.O pai, Augustin Dokolo Sanu, era um milionário apaixonado pelas artes africanas.Estudou no Lycée Saint-Louis-de-Gonzague em Paris onde se formou a nível de secundário e posteriormente se licenciou em Economia, Comércio e Línguas Estrangeiras na Universidade Pierre e Marie Curie.Sindika Dokolo casou em 2002 com a empresária Isabel dos Santos, filha mais velha de José Eduardo dos Santos, presidente de Angola entre 1979 e 2017.O milionário morreu esta quinta-feira no Dubai num trágico acidente enquanto praticava mergulho.