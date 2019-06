Sistema de enchimento de botijas volta funcionar na Beira após ciclones

O sistema de enchimento de botijas de gás no Terminal Oceânico da Beira foi restabelecido quatro meses após o encerramento devido à passagem do ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março."Tivemos que chamar o empreiteiro para fazer ajustamentos nas balanças e, neste momento, posso assegurar que o sistema está operacional e a Petrogas já está em condições de fazer os enchimentos a partir da Beira", afirmou Hélder Chambisse, presidente da Petromoc, gestora da infraestrutura.De acordo com a fonte, citado esta segunda-feira pelo diário Notícias, a operacionalização do terminal da Beira vai reduzir o diferencial do transporte do gás proveniente de Maputo, estimado num valor de 20 meticais por cada botija de 11 quilos.Orçado em cerca de 38 milhões de dólares, o Terminal Oceânico da Beira foi financiado Exim Bank of Índia.O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, causando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um ciclone, o Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, que matou 45 pessoas e afetou outras 250.000.