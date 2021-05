Pelo menos 31 pessoas morreram e centenas de crianças estavam desaparecidas ou separadas das famílias esta segunda-feira depois do vulcão Monte Nyiragongo na República Democrática do Congo (RDC) ter entrado em erupção durante o fim de semana.







Nove pessoas perderam a vida num acidente de carro quando tentavam fugir; outras duas morreram quando tentavam escapar da prisão. Há ainda duas vítimas mortais devido a queimaduras.



De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 150 crianças foram separadas das famílias. Cerca de 170 estarão desaparecidas.



Cerca de 8 mil pessoas atravessaram a fronteira para o Congo para o Ruanda em busca de refúgio. A atividade sísmica continua elevada no vulcão e as populações ainda não foram aconselhadas a regressar às suas casas.