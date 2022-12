Sobe para 34 o número de mortos na explosão de camião-cisterna na África do Sul

O número de mortos da explosão de sábado de um camião-cisterna numa cidade do norte da África do Sul aumentou de 27 para 34, disseram esta sexta-feira as autoridades sanitárias da província de Gauteng, onde ocorreu o incidente.

O Departamento de Saúde de Gauteng advertiu, na sua conta oficial do Twitter, que a lista de vítimas mortais, que inclui 10 profissionais de saúde e várias crianças, "é inconclusiva, uma vez que as verificações estão em curso" e há feridos em perigo de vida.

"Condolências a todas as famílias que perderam entes queridos na trágica explosão do tanque de gás em Boksburg", lê-se na publicação do departamento, que prestou homenagem às vítimas num evento em Boksburg, a cerca de 30 quilómetros a leste de Joanesburgo.