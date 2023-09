Sobe para sete número de mortos em naufrágio na província moçambicana de Nampula

O número de mortes num naufrágio no distrito de Moma, em Nampula, norte de Moçambique, subiu para sete e as autoridades admitem interromper as buscas no domingo, disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.

"A nossa amostra de desaparecidos era de sete pessoas e todas foram encontradas mortas", disse Abacar Chande, administrador do distrito de Moma.

O responsável avançou ainda que as buscas continuam pelo menos até domingo, apesar de se suspeitar que seguiam 28 pessoas na embarcação, 21 encontradas vivas e sete mortas.

"O número real de pessoas só pode ser confirmado pelo marinheiro [um dos sobreviventes], mas ele está em parte incerta", referiu Abacar Chande.

A embarcação, propriedade da Haiyu Mining, empresa chinesa que explora areias pesadas na região, naufragou por volta das 06h00 locais (05h00 em Lisboa) de segunda-feira com mais de 20 pessoas a bordo, maioritariamente trabalhadores da empresa, disse o administrador do distrito de Moma.

A lotação excessiva e o mau tempo que se fazia sentir na região são apontadas até agora como as possíveis causas do naufrágio.

A chinesa Haiyu explora areias pesadas em Nampula desde 2011, das quais extrai minerais como a ilmenite, o titânio e o zircão.

Em 2018, a empresa foi visada por um relatório da organização Amnistia Internacional, que denunciou violações das leis moçambicanas e internacionais, indicando que as operações da chinesa em Nampula "transformaram a topografia da área" e, em 2015, a chuva arrastou 48 casas, desalojando 290 pessoas.

Várias organizações da sociedade civil moçambicana exigiram a suspensão das atividades da empresa de capitais chineses.