Sobreviventes de tempestade na Líbia fugiram de pijama e chinelos após colapso de barragem

Alguns dos sobreviventes da mortífera tempestade na Líbia descreveram momentos de pânico e tensão vividos quando uma barragem em Derna, no leste do país, rebentou esta segunda-feira.Muitos estavam ainda de pijama e chinelos, quando ouviram um barulho semelhante ao de uma explosão e viram-se obrigados a escapar às inundações provocadas pela rutura. Em alguns dos casos, a água chegou a alcançar o terceiro andar dos prédios.Segundo alguns relatos, disponibilizados pela agência Reuters, o centro da cidade foi devastado e está agora repleto de cadáveres.Raja Sassi, de 39 anos, a mulher e a filha pequena sobreviveram à inundação. Na casa onde viviam, a água chegou a invadir o segundo andar e o restante da família com que habitavam morreu."No início, pensámos que era apenas chuva forte, mas à meia-noite ouvimos uma enorme explosão e era a barragem a rebentar. O centro da cidade estava cheio de cadáveres", disse, citado pela Reuters.A esposa de Raja Sassi, Nouriya al-Hasadi, de 31 anos, vincou que o facto de estarem vivos era um "verdadeiro milagre" e que durante a fuga abraçou a filha.Após o colapso da barragem, a água levou muitos edifícios a ruir. Safia Mustafa, uma mãe de dois filhos, revelou que conseguiu fugir antes da sua casa. A mulher viu o filho, de dez anos, a rezar a Deus pela sobrevivência.Uma advogada, de 46 anos, contou que sobreviveu à catástrofe ao segurar-se numa peça de mobiliário para não se afogar. Morava no terceiro andar do prédio e, mesmo assim, a água acabou por subir e chegar quase até ao teto."Eu sei nadar, mas quando tentei salvar a minha família não consegui fazer nada. As águas da inundação baixaram no edifício pouco antes de este ruir com a mãe lá dentro", contou.

A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia na tarde de domingo e provocou a morte a pelo menos cinco mil pessoas. Há ainda mais de dez mil desaparecidos.

Descrita pelos especialistas como um fenómeno extremo em termos da quantidade de água que choveu, a tempestade Daniel já provocou também pelo menos 27 mortes na Grécia, Turquia e Bulgária.

Duas barragens ruíram na segunda-feira, libertando um total de 33 milhões de metros cúbicos de água e deixando atrás de si áreas residenciais inteiras, pelo que as autoridades locais criaram um hospital de campanha.