Socorristas portugueses regressam de Moçambique

Chegam esta segunda-feira a Portugal os 12 elementos da Cruz Vermelha integrados no dispositivo de reconstrução da região moçambicana da Beira, na sequência da passagem do ciclone ‘Idai’.Ficará apenas Osvaldo Tavares, da Cruz Vermelha de Águeda, que assegurará a chegada dos contentores com donativos em géneros e o acompanhamento da reconstrução do Centro de Saúde e Maternidade de Macurungo, em desenvolvimento.Nos últimos meses, participaram nesta operação 18 elementos do Porto, um de Guimarães, três de Vila Nova de Gaia, quatro de Braga, três de Viseu e 20 de Coimbra.