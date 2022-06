Um 'capacete azul' da missão das Nações Unidas no Mali morreu este domingo em Kidal (norte do país) devido à explosão de uma mina, quando participava numa patrulha, anunciou o chefe da Minusma, El-Ghassim Wane, na sua conta no Twitter.

O 'capacete azul' "fazia parte do contingente guineense" da Minusma, disse à agência France-Presse (AFP) um funcionário da missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Mali, sob anonimato.

"Ele foi ferido e sucumbiu aos ferimentos no nosso hospital em Kidal", acrescentou.