Soldados do Sudão do Sul condenados por homicídio e violência sexual

Onze membros do exército do Sudão do Sul foram condenados por um tribunal militar por crimes graves, como homicídio e violência sexual, a dez anos de prisão e ao pagamento de indemnizações às vítimas.

Os condenados foram igualmente destituídos das patentes e expulsos, de acordo com a decisão do tribunal, que contou com a assistência técnica e financeira das Nações Unidas.

O governador do condado de Yei River, Aggrey Cyrus Kanyikwa, afirmou que o tribunal "disse aos civis de Yei que ninguém está acima da lei" e que "isto deve mostrar aos cidadãos de Yei que não devem ter medo de denunciar os soldados que cometem crimes".