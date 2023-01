Sonangol lança concurso internacional para importação de combustíveis

A Sonangol lançou um concurso internacional para a importação de combustíveis, para suprimir "a procura interna de gasolina e gasóleo", divulgou esta sexta-feira a petrolífera estatal angolana.

Em comunicado, a petrolífera explicou que o contrato decorrerá entre um de abril e 31 de março de 2024.

"Foram convidadas 21 empresas, entre as quais será selecionada a vencedora, para o fornecimento dos produtos derivados, na modalidade DAP - Delivery At Place [entregue no local, em português], em Luanda", destacou.

O novo fornecedor vai substituir o atual provedor, cujo contrato termina a 31 de março, referiu ainda a Sonangol.