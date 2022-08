Adalberto Costa Júnior à Presidência.

A sondagem contou com 6.967 inquiridos e contou com entrevistas telefónicas e presenciais.

Uma sondagem realizada entre 30 de junho e 21 de agosto pela espanhola Sigma Dos e divulgada pela Televisão Pública de Angola (TPA) revela que João Lourenço e o MPLA seriam os vencedores das eleições com 53,6% dos votos.Em segundo lugar ficaria a UNITA com 42,4%, com o candidato