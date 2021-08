South African Airways retoma voos a partir de 23 de setembro

A companhia aérea da África do Sul, South African Airways (SAA), anunciou esta quarta-feira que vai retomar as operações no final de setembro, depois de ser privatizada, com voos de Joanesburgo para vários destinos africanos, incluindo Maputo.

"A espera acabou finalmente; dentro de pouco menos de um mês, as cores da SAA estarão de volta ao céu, a companhia aérea retomará as operações", escreveu a empresa numa nota colocada no Twitter, na qual afirma que "os primeiros voos terão início na quinta-feira, 23 de setembro de 2021".

A companhia aérea sul-africana, a segunda maior na África subsaariana depois da Ethiopian Airlines, foi alvo de um plano de resgate financeiro no final de 2019, com o objetivo de evitar a falência, tendo sido investidos quase 600 milhões de euros nessa iniciativa, que envolveu também um abrangente plano de despedimentos, de acordo com a AFP.