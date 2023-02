Sozinho com uma guitarra mas com uma onda inteira de som

O novo disco de Genes já está disponível, e um dos singles é 'Viver sozinho'. Um tema de independência, segundo Luís d'Alva Teixeira. "O título diz tudo, é sobre depararmo-nos com a solidão, e termos de pensar por nós mesmos, sem termos os pais por perto. e ao mesmo tempo divertirmo-nos à brava".



Os Genes vão ter dois concertos de apresentação do disco. Primeiro dia 10 de fevereiro em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois, e dia 11 no Porto, no espaço Compasso. "Os Genes em estúdio é o mesmo que em palco. Sou eu sozinho em palco com uma guitarra, mas com uma onda inteira de som a apoiar-me", garante Luís d'Alva Teixeira, que vai ter alguns convidados no concerto, como Filipe Sambado e Rita Borba.





O disco editado digitalmente, mas que o autor espera que venha a ser o seu primeiro vinil de sempre, contou com o acompanhamento dos músicos Lena d'Água, Luís Severo e Filipe Sambado, durante o processo de criação. "Afastei-me um bocado do Hip Hop e aproximei-me mais da ideia de Genes, que para mim faz mais sentido. Identifico-me mais com esse som, rock, pop e neopsicadelismo", remata Luís d'Alva Teixeira.