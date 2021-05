A vitória do Sporting no campeonato nacional não foi comemorada só em terras lusas. Na Ilha de Moçambique, norte de Moçambique, centenas comemoraram em euforia a vitória leonina com as camisolas verdes e brancas ao peito.Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver centenas de moçambicanos a festejar pelas ruas com cânticos alusivos ao Sporting.