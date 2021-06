Subsídios de desemprego em Cabo Verde descem há nove meses consecutivos

O número de beneficiários de subsídio de desemprego em Cabo Verde desceu em abril pelo nono mês consecutivo, para 253, segundo dados do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) consultados esta sexta-feira pela Lusa.

De acordo com o relatório de abril do INPS, praticamente metade (147) dos beneficiários do subsídio de desemprego naquele mês eram da ilha do Sal, a mais turística do arquipélago e fortemente afetada economicamente pela ausência de turismo no último ano, devido à pandemia de covid-19, e neste caso aumentaram face a março.

O registo de 253 subsídios de desemprego em abril de 2021 (256 em março) compara com os 727 em abril de 2020, já com os primeiros efeitos económicos da pandemia.

Em abril deste ano, o INPS, instituto público que gere as pensões e subsídios em Cabo Verde, registou a nona queda mensal consecutiva na atribuição de subsídios de desemprego, depois do pico de 1.244 desempregados a receber subsídio em julho de 2020.

Nos primeiros quatro meses do ano, o INPS gastou mais de 20,3 milhões de escudos (183 mil euros) com a atribuição de subsídios de desemprego.

Mais de 40% dos trabalhadores que perderam o emprego em Cabo Verde em 2020, durante a pandemia de covid-19, são da ilha do Sal, segundo dados anteriores do INPS sobre as medidas de mitigação da pandemia.

De acordo com os mesmos dados, de 01 de abril a 31 de dezembro de 2020 foram atribuídos 1.947 subsídios de desemprego em todo o arquipélago, no valor global de quase 110 milhões de escudos (um milhão de euros).

Desse total, 810 subsídios de desemprego foram atribuídos na ilha do Sal (41,6%), fruto da ausência de turismo, devido às restrições impostas com a pandemia de covid-19.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde depende em 25% do turismo, com um recorde de 819 mil turistas em 2019, mas parado desde a pandemia, provocando uma queda superior a 60% durante o ano de 2020.