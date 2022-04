Sudão do Sul vive pior crise humanitária com 9 milhões de pessoas a precisarem de ajuda, diz ONU

O Sudão do Sul vive a pior crise humanitária desde a sua independência, em 2011, com cerca de nove milhões de pessoas a necessitarem de ajuda, alertou esta sexta-feira a Agência de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

"O governo não tem capacidade para satisfazer as necessidades da população, mais de oito milhões de pessoas estão em crise alimentar e mais de cinco milhões necessitam de proteção e acesso aos serviços de saúde", disse Sara Beysolow, a coordenadora humanitária no Sudão do Sul, numa conferência de imprensa.

Aquela responsável referiu também que a falta de financiamento da saúde e os problemas de acesso à água levaram a surtos de doenças, como a cólera, acrescentando que a falta de acesso das mulheres a casas de banho privadas expõe-nas a um elevado risco de violação, quando vão às latrinas públicas.