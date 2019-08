Sul-africana detida no aeroporto de Luanda com três quilos de cocaína

A polícia angolana deteve uma cidadã sul-africana, por posse de 3,1 quilogramas de cocaína, quando desembarcava no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, proveniente do Brasil e treze angolanos por posse de 256 quilogramas de canábis.De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano, Tomás Agostinho, que falava esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o cúmplice da sul-africana é um cidadão nigeriano já identificado, que a aguardava numa das unidades hoteleiras de Luanda.O subcomissário do SIC falava esta quinta-feira em conferência de imprensa de apresentação de resultados das operações realizadas na capital angolana na primeira quinzena de agosto que resultaram na detenção de um total de 47 cidadãos, entre angolanos e estrangeiros, pela prática de vários crimes.Entre os detidos estão 13 cidadãos angolanos envolvidos em crimes de posse e tráfico de droga do tipo cannabis, apreendidos 256 quilogramas, e 67 gramas de cocaína já apreendida.A corporação angolana deu conta também da detenção de um grupo de dez cidadãos pelo desvio de um contentor de 40 pés proveniente da China com bens diversos importados por vendedoras de comércio informal.No período, o SIC deteve ainda dois angolanos por falsificação de documentos para facilitação de obtenção de vistos de saída junto de determinadas missões consulares.