Sul de Moçambique sob alerta de chuvas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique lançou um alerta de chuvas e ventos fortes previstos para esta quinta-feira no sul do país.

O INAM prevê vento forte com rajadas até 70 quilómetros por hora e chuvas que podem ser "localmente muito fortes" e acompanhadas de "trovoadas severas" a partir de hoje e até sexta-feira.

O alerta abrange vários distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

A época das chuvas e ciclónica em Moçambique vai de outubro a abril e nesta temporada já fez vítimas.

Cinco pessoas morreram após chuvas intensas e ventos fortes que atingiram quatro distritos da província da Zambézia, centro de Moçambique, entre os dias 12 e 15.

As condições meteorológicas destruíram 245 casas, afetando 1.345 pessoas.

Na época chuvosa 2020/2021 o país foi atingido por eventos climatéricos extremos, com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

As intempéries provocaram pelo menos 96 mortes, afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos, de acordo com dados do Governo.