Sul de Moçambique sob alerta devido a vento e chuva forte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique alertou esta sexta-feira para vento e chuva forte no sul do país, até sabado.

"O Inam prevê a ocorrência de vento com rajadas fortes, até 60 quilómetros por hora, e aguaceiros ou chuvas fracas a moderadas, localmente fortes, acompanhadas de trovoadas, no final desta sexta-feira, até amanhã, 01 de maio de 2021", refere o Inam em nota enviada à comunicação social.

O mau tempo poderá afetar a capital moçambicana, Maputo, e alguns distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, podendo influenciar o estado do tempo no centro do país, nas províncias de Sofala e Manica, alerta o Inam.

O vento forte poderá gerar ondas com alturas até 3,5 metros, pelo quese recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas mudanças climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais.

A atual época chuvosa já totaliza 96 mortes devido aos ciclones e outros desastres naturais no país, de acordo com dados do Governo.

As intempéries afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos.