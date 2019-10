Supremo Tribunal da Guiné-Bissau rejeita sete candidaturas às eleições presidenciais

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau rejeitou sete candidaturas às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro e admitiu outras 12, segundo a lista provisória esta segunda-feira fixada nas suas instalações, em Bissau.O Supremo Tribunal de Justiça admitiu como candidatos às presidenciais aqueles que os analistas consideram como favoritos às eleições de 24 de novembro.A justiça aceitou os nomes de Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Mutaro Intai Djabi, independente, Baciro Djá, do Frente Patriótica de Salvação Nacional (Frepasna) e Vicente Fernandes, do Partido de Convergência Democrática (PCD), António Afonso Té, do Partido República da Independência para o Desenvolvimento (PRID), Gabriel Fernando Indi, Partido Unido Social Democrático (PUSD), Nuno Gomes Nabian, Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), Carlos Gomes Júnior, independente, Iaia Djaló, Partido Nova Democracia (PND), Idrissa Djaló Partido da Unidade Nacional (PUN), José Mário Vaz, independente, e Umaro Sissoco Embalo, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).Alaje Dijmo, Armando Có, Nancy Okeigwe, Jorge Otinta, Luís Nancassa, Impossa Ié e Nadeem Cabral de Almada foram os candidatos rejeitados pelo Supremo Tribunal de Justiça e têm agora 48 horas para apresentar a sua reclamação.A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais a 24 de novembro, a segunda volta do escrutínio, caso seja necessária, vai decorrer a 29 de dezembro.A campanha eleitoral vai decorrer entre 01 e 22 de novembro.O Supremo Tribunal de Justiça fixa a lista definitiva dos candidatos às presidenciais na quarta-feira.