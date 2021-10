Surto de cólera provoca 160 casos em Moçambique

As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram, esta segunda-feira, um surto de cólera no distrito de Caia, província de Sofala, no centro do país, que já provocou 160 casos, sem registo de mortes.

As primeiras suspeitas surgiram no final de agosto, sendo, entretanto, confirmadas através de análises laboratoriais, disse Justino António, diretor distrital dos serviços de saúde em Caia à Rádio Moçambique.

Uma equipa de técnicos da direção provincial de saúde está a averiguar a origem do surto, que acontece só na sede de distrito, enquanto os serviços locais instalaram tendas para tratamento dos doentes.

"Temos três tendas instaladas, uma para casos mais graves", explicou aquele responsável.

Ao mesmo tempo decorre a distribuição de produtos para tratamento de água e sensibilização para o uso de latrinas.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida .

A doença é causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.