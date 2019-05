Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de sarna regista mais de 100 mil casos na província angolana da Huíla

Alerta sobre a gravidade da situação já foi enviado ao Ministério da Saúde.

Um surto de sarna, que afeta há dois meses a província angolana da Huíla, atingiu níveis preocupantes, com mais de 100 mil casos e a falta de medicamentos para o combate, noticia hoje a imprensa local.



Segundo a chefe do departamento provincial de saúde pública e controlo de endemias da Huíla, Fátima Barros, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, e pelo Jornal de Angola, faltam pomadas e antibióticos nos depósitos hospitalares para acudir os doentes deste surto, que afeta sete dos 14 municípios da província.



A responsável sanitária referiu que os municípios mais atingidos são Gambos, Caluquembe, Caconda, Chibai, Matala, Humpata e Lubango, onde foram registados mais de 100 mil casos.



Um alerta sobre a gravidade da situação já foi enviado ao Ministério da Saúde para a sua intervenção "devido à facilidade de contágio da doença", disse Fátima Barros.



Face à situação, mais de 20 mil crianças encontram-se temporariamente fora do sistema de ensino para evitar o alastramento da doença, informou ainda Fátima Barros.



A sarna é transmitida através da deposição de ovos de um parasita na pele humana, que provoca comichão intensa, e em consequência escoriações, atingindo todo o corpo, essencialmente as zonas dos dedos dos pés, mãos, punhos e axilas.