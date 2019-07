Suspeito de abusar de criança detido pela Polícia Judiciária em Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 54 anos, residente na ilha de São Vicente, suspeito de ter abusado sexualmente, de forma reiterada desde 2017, de uma menina menor de idade.De acordo com um comunicado daquela força de investigação criminal, a detenção foi concretizada na quarta-feira, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, tendo o suspeito sido presente no dia seguinte ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou como medida de coação a prisão preventiva.O homem, vizinho da mãe da menor, foi "detido fora de flagrante delito" e é suspeito da prática de um crime continuado de agressão sexual, indicou ainda a Polícia Judiciária.Os abusos decorreram "desde 2017 até maio do corrente ano", com o suspeito ainda a fazer ameaças à menor.